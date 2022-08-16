MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde ana kadro yarışmacısı seçimi için 2 zorlu oyun oynandı.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2 etapta da en başarılı yemeği çıkaran isim ana kadroya girerek MasterChef yeni sezonda yer almaya hak kazandı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan ilk etap oyununda dünya mutfağından bir lezzet Chili Con Carne yemeğini en başarılı yapmak ve 2. Etaba seçilecek 6 yarışmacının arasında olmak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini gösterdi.

MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Jüri şeflerin ilk etapta yapılan ürünleri tatmasının ardından en başarılı yarışmacılar seçilerek 2. Etaba geçildi.

TV8'de yayınlanan MasterChef son bölümde ilk etabı başarıyla geçen yarışmacılar 2. etapta seçilen ana ürünle en başarılı yemeği yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye son bölümde 2. etapta yarışmacılara verilen sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında en başarılı yemeği çıkaran isim Dilan oldu.