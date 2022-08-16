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MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye 2022'nin son bölümde ana kadroya girecek olan yarışmacı için 2 etaplı bir oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyunların ardından en başarılı isim ana kadroya girmeye hak kazandı. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı?İşte bu soruların yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 01:30
MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde ana kadro yarışmacısı seçimi için 2 zorlu oyun oynandı.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2 etapta da en başarılı yemeği çıkaran isim ana kadroya girerek MasterChef yeni sezonda yer almaya hak kazandı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan ilk etap oyununda dünya mutfağından bir lezzet Chili Con Carne yemeğini en başarılı yapmak ve 2. Etaba seçilecek 6 yarışmacının arasında olmak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini gösterdi.

MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Jüri şeflerin ilk etapta yapılan ürünleri tatmasının ardından en başarılı yarışmacılar seçilerek 2. Etaba geçildi.

TV8'de yayınlanan MasterChef son bölümde ilk etabı başarıyla geçen yarışmacılar 2. etapta seçilen ana ürünle en başarılı yemeği yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye son bölümde 2. etapta yarışmacılara verilen sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında en başarılı yemeği çıkaran isim Dilan oldu.

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