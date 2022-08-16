Haberler Haberler KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI | 2022 KPSS ön lisans başvuru tarihleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru ücreti!

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI | 2022 KPSS ön lisans başvuru tarihleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru ücreti!

3 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla başlayan KPSS ön lisans başvurularının nasıl yapıldığı ve başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. KPSS 2022'ye girecek milyonlarca aday, KPSS başvurularının son başvuru tarihini sorgulamaya koyuldu. ÖSYM tarafından düzenlenen ön lisans KPSS oturumunun başvurularına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 13:50
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI | 2022 KPSS ön lisans başvuru tarihleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru ücreti!

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı, ön lisans KPSS başvurularının nasıl yapıldığı, ne zamana kadar başvuruların kabul edildiği ise gündemde yerini aldı. İşte KPSS ön lisans başvuru ekranı, sınav tarihi ve şartları haberimizde...

KPSS 2022 ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Önlisans başvuruları 3 Ağustos'ta başladı. KPSS ön lisans başvuruları için son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak belirlenmişti fakat 16 Ağustos Çarşamba gününe uzatıldı.

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim'de gerçekleşecek.

ÖN LİSANS KPSS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2022-KPSS Ön Lisans Sınavı'na, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda olanlar başvuru yapabilir.

ÖN LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 KPSS ön lisans sınavına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilir.

KPSS ÖN LİSANS ÜCRETİ NE KADAR?

2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti 130,00 TL'dir. Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ödenebilir.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA VE NEREYE YATIRILIR?

  • Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 27 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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