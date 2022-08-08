Haberler Haberler Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuç ekranı açıldı mı? Üniversite tercih sonuçlarına nereden bakılacak, YKS yerleştirme sonuçları belli mi?

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuç ekranı açıldı mı? Üniversite tercih sonuçlarına nereden bakılacak, YKS yerleştirme sonuçları belli mi?

Üniversite tercih sonuçları için aramalar yapılıyor. Üniversite sınavına giren adaylar YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. YKS tercihlerinin 5 Ağustos tarihinde tamamlanmasından sonra sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 23:45
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuç ekranı açıldı mı? Üniversite tercih sonuçlarına nereden bakılacak, YKS yerleştirme sonuçları belli mi?

YKS tercih sonuçları, tercihlerini yapanlar adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde saat 23.59'da sona erdi. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri 5 Ağustos saat 23.59'a kadar sürdü. YKS tercihleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapıldı.

YKS TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sürecinin tamamlandı. Üniversite kayıtları 22 Ağustos tarihinde başlayacak. YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos tarihinden önce açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tam tarih belli olduğu zaman habere eklenecek.

YKS TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler hangi okulda lisans ya da ön lisans eğitimi alacağını öğrenebilecek.

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

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