DOLAR NE KADAR OLDU? 8 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

8 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,9592 (Alış) - 17,9690 (Satış)

EURO: 18,2889 (Alış) - 18,2994 (Satış)

STERLİN: 21,6415 (Alış) - 21,7500 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.024,85 (Alış) - 1.025,03 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.682,00 (Alış) - 1.695,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.354,00 (Alış) - 3.390,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.708,00 (Alış) - 6.757,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.842,00 (Alış) - 6.945,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.40 itibariyle alınmıştır.