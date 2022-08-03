KPSS GİYİM KURALLARI NELER? | KPSS’de oje, küpe, yüzük, kolye, saat, takı yasak mı?

KPSS 2022 için son hazırlıklar tamamlandı ve sınav saatini bekleyen adaylar, sınava girmeden önce uyması gereken kuralları araştırmaya başladı. KPSS 2022'ye girerken; yüzük, alyans, küpe, kolye, piercing takmanın yasak olup olmadığı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, KPSS'de oje ve takı yasak mı? İşte ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS 2022'ye dair merak edilenler kurallar...
KPSS'DE GİYİM KURALI VAR MI?
KPSS'ye girecek adaylar için herhangi bir giyim kuralı uygulanmıyor.
KPSS'DE OJE YASAK MI?
KPSS sınavında oje yasağı bulunmamaktadır fakat bazı takı ve benzeri eşyaların kullanımı ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yasak olarak belirtilmiştir.
KPSS'DE NELER YASAK, HANGİ EŞYALARIN KULLANIMINA İZİN VERİLMİYOR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına:
- Çanta
- Cüzdan
- Cep telefonu
- Saat (kol saati ve her türlü saat)
- Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. Cihazla
- Kulaklık
- Kolye
- Küpe
- Yüzük (halka alyans hariç)
- Bilezik
- Broş ve diğer takılarla
- Anahtarlık
- Araç anahtarı
- Plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar
- Ulaşım kartı
- Basit tokalı kemer
- Basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç)
- Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı
- Telsiz
- Fotoğraf makinesi vb. Araçlarla
- Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç)
- Banka/kredi kartı vb. kartlar
- Cep bilgisayarı
- Saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz
- Hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar
- Her türlü delici ve kesici alet
- Ateşlisilah ve benzeri teçhizat
- Kalem
- Silgi
- Kalemtıraş
- Her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. Yayınlar
- Pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar
- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri
- Kutu/şişe içerisinde ilaç kesinlikle yasaktır.