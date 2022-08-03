Haberler Haberler BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | 2022 MEB - EGM - PA Bekçilik yazılı sınav sonucu nasıl öğrenilir?

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | 2022 MEB - EGM - PA Bekçilik yazılı sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Bekçilik yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte fiziki yeterlilik sınavına hak kazanıp kazanmadığını merak eden binlerce aday, bekçilik sınavından kaç puan aldığını ve sınav sonucunu araştırmaya devam ediyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı 2022 sonuçlarına nereden bakılır, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte www.meb.gov.tr giriş ekranına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30
BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | 2022 MEB - EGM - PA Bekçilik yazılı sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Bekçilik sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sınavdan kaç puan aldığını sorgulamaya devam ediyor. Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, kaç puan aldığını nereden öğreneceğini ve sonuç sorgulama ekranına nasıl giriş yapacağını merak eden adaylar için tüm detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. 2022 sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak.

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 9 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00'a kadar kabul edilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Bekçilik 2022 yazılı sınav sonuçları www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI - POLİS AKADEMİSİ - PA İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI - MEB ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAVI BARAJI KAÇ?

  • Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek.
  • Her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecek
  • Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

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