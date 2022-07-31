KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? - 2022 KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS'ye hazırlanan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve milyonlarca aday tamamlanan sınavın ardından KPSS sonuçlarının ÖSYM üzerinden ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek mesleğini kamu personeli olarak sürdürme hayali kuran adaylar için KPSS'nin ne zaman açıklanacağı, 'Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusunun cevabı ve ÖSYM takvimine dair merak edilen detaylar haberimizde...
2022 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 2 Eylül Cuma 2022'de açıklanacak.
2022 KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS'de yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.
- Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
- MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2022 yılında 2022-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2022 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
- KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
- Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
- Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.