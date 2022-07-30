SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI | MEB 2022 - e-Devlet sözlü sınav yerleri

1-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatın giriş yerleri araştırılmaya başladı. MEB tarafından ilan edilen sözlü sınav yerleri binlerce aday tarafından sorgulanmaya devam ederken; e-Devlet sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama ekranına dair detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 29 Ağustos'ta açıklandı. Sözlü sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar MEB tarafından açıklanan giriş yerlerini öğrenmek için araştırmalara başladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV (MÜLAKATLAR) NE ZAMAN?

20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav tarihleri 1-13 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 27-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.