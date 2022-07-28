DOLAR NE KADAR OLDU? 28 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

28 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,93 (Alış) - 17,93 (Satış)

EURO: 18,33 (Alış) - 18,36 (Satış)

STERLİN: 21,76 (Alış) - 21,87 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.005,81 (Alış) - 1.005,97 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.650,00 (Alış) - 1.663,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.290,00 (Alış) - 3.328,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.581,00 (Alış) - 6.633,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.724,00 Alış) - 6.825,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.29 itibariyle alınmıştır.