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UNO NASIL OYNANIR? UNO OYUN KURALLARI NEDİR? | 🔍 UNO kaç kartla oynanır? Kart özellikleri, puanları ve oyun taktikleri

UNO son dönemin en popüler oyunları arasında yerini aldı ve nasıl oynandığı birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. ABD’li Merle Robbins tarafından bulunan UNO oyunun kuralları, kaç kişi oynandığı, kart özellikleri ve anlamları ise merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, UNO nasıl oynanır, en az ve en çok kaç kişi oynanabilir? UNO oynarken kaç kart dağıtılır? 4 ve 2 kart çektirme, yön değiştirme, renk değiştirme kartları nasıl kullanılır? UNO demeyi unutan kişi kaç kart çekmek zorunda kalır? İşte UNO kartlarına ve oynanışına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 13:00
UNO NASIL OYNANIR? UNO OYUN KURALLARI NEDİR? | 🔍 UNO kaç kartla oynanır? Kart özellikleri, puanları ve oyun taktikleri

En az 2, en fazla 10 kişi ile oynanan UNO oyununun nasıl oynandığı, UNO kartlarının özellikleri ve oyun kuralları araştırılmaya devam ediyor. UNO'nun kaç kart ile oynandığı ise oldukça önem taşıyor çünkü elindeki kartı ilk bitiren kazanıyor! Son zamanların en sevilen kart oyunlarından biri olan UNO'nun oynanışına ve özelliklerine dair tüm detaylar haberimizde...

❓'UNO' NE DEMEK?

Uno, İtalyanca ve İspanyolcada bir (1) anlamına gelmektedir.

UNO OYUNU NASIL OYNANIR? (ADIM ADIM UNO OYUNU ANLATIMI)

Bir oyuncu kartları karıştırıp herkese eşit 7 kart dağıtır ve diğer kartları kapalı olarak masaya bırakır.

Oyun saat yönünde dönerek oynanabilir.

Çekme destesinin en üstündeki kart ortaya açılır ve böylece oyun başlatılır.

Sırası gelen oyuncunun oyuna devam etmesi için ortadaki kartla aynı renk ya da aynı sayıya sahip kartı olması gerekir. Eğer ortadaki karta uygun kartı yoksa, elindeki özel kart da kullanabilir. Eğer onla da yoksa çekme destesinden uyumlu kart gelene kadar kart çekmek zorunda kalır.

Herkes elindeki kartlar bitene kadar sırayla ortaya atmaya devam eder.

Elinde tek (son) kartı kalan kişinin bunu belirtmek için "UNO" demesi gerekmektedir.

UNO demeyen kişinin elinde tek kartı kalsa da, bunu söylemeyi unuttuğu için 2 ceza kartı çekmesi gerekir ve böylece elindeki kart sayısı 3'e çıkar.

UNO oyununu renkli hale getiren ceza, joker ve yönlendirme kartlarıdır. Bu kartların hepsi farklı anlamlar taşır.

Gelin birlikte UNO kartlarının anlamlarını ve özelliklerini inceleyelim...

❓UNO ÖZEL KARTLAR, KART SAYILARI VE KURALLARI

  • UNO kartları 0'dan 9'a kadar kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renk karttan meydana gelir ve 19 adet bulunur.
  • Her renkten ikişer tane (toplam 8 adet) "İki Kart Çek" kartı
  • Her renkten 2'şer tane "Yön Değiştir" kartı
  • Her renkten 8 adet "Atla" kartı bulunur.
  • 4 adet "Joker" kartı
  • 4 adet "4 Kart Çek ve Joker" kartı
  • 1 adet "Elleri Karıştır" kartı bulunur
  • UNO oyununda toplam 112 kart vardır. Bu kartlar UNO oyun modeli bazında farklılıklar gösterebilir ve bu nedenle oyun versiyonuna göre kart sayıları değişebilir, bazı destelerde 108 kart bulunabilir.


2 Kart Çek, sonraki oyuncuya 2 kart çektirir ve o el oynanmasına izin verilmez. Aynı renk veya karta sahip ise oyuna devam edebilir.

Yön Değiştir, oyunun yönünü tam tersine çevirir. Aynı renk veya kart atılırsa normal sırasına döner.

Atla (El Geçer Kartı) kartı atıldığında bir sonraki oyuncu oynama hakkını kaybeder. Aynı renk veya başka "Atla" kartı varsa oynayabilir.

Joker kartı atarsanız oyunda oynanan rengin değişmesine karar verebilirsiniz.

Dört Kart Çek ve Joker Kartı, hem kart rengini değiştirmenize hem de bir sonraki oyuncunu 4 kart çekmesine sebep olur. Ayrıca 4 kart çeken oyuncu, oynama hakkını da kaybeder.

Elleri Karıştır kartı, her bir oyuncunun o sıradaki kartları toplanıp karıştırılarak geri dağıtılır. Bu kart aynı zamanda bir Joker kart olup oyunun rengini de değiştirir.

❓UNO KARTLARI KAÇ PUAN?

Oyun, esnasında elinizde kalan son kart için "UNO" demeniz gerekir. Son kartı elinizden çıkarmanızla birlikte oyun biter.

Oyunun amacı, 500 puanı almaktır.

Kazanan kişi rakiplerinin ellerinde kalan tüm kartları kendi hanesine yazdırır. Oyun kartlarının puanları ise, üzerinde kendi değerleri olan kartlar için o kartın sayısı yazılır.

  • 2 Kart Çek 20 puan
  • Yön Değiştir 20 puan
  • Atla kartı 20 puan
  • Özel Joker kartı ve Elleri Karıştır kartı 40 puan
  • Joker ile 4 Kart Çek ve Joker kartı 50 puan olarak değerlendirilir.

Her tur toplanan puanlarda 500 puanı alan ilk oyuncu oyunun galibi olur.

❓UNO KART OYUNU NASIL BİTER?

Bir oyuncunun elinde kart kalmadığında tur biter. Puanlar yazılır ve 500 puana ulaşan oyuncu olana dek oyun tekrar eder. Çekme destesinde kâğıt kalmadığında ve oyun hala devam ediyorsa, ıskarta destesi karıştırılıp konur ve oyun devam eder.

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