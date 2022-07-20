Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? TARİH BELLİ OLDU! 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

2022 Temmuz maaş farkı ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gündeme gelen "Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak" sorularının yanıtları ise araştırılmaya başlandı.

Peki, memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak, emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte tarihler…

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi:

Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Yeni maaşları belirleyen enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.