DOLAR NE KADAR OLDU? 19 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

19 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,56 (Alış) - 17,58 (Satış)

EURO: 18,00 (Alış) - 18,01 (Satış)

STERLİN: 21,02 (Alış) - 21,13 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 966,79 (Alış) - 966,94 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.596,00 (Alış) - 1.614,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.182,00 (Alış) - 3.227,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.365,00 (Alış) - 6.435,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.514,00 (Alış) - 6.612,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.03 itibariyle alınmıştır.