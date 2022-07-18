Haberler Haberler Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor! XBOX Game Pass 317 TL'lik Watch Dogs 2'yi ücretsiz verecek

Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor! XBOX Game Pass 317 TL'lik Watch Dogs 2'yi ücretsiz verecek

Xbox Game Pass, 2022 Temmuz ayının ikinci kısım oyunları listesini açıklandı. Listeye göre, 317 TL'lik satış fiyatına sahip Watch Dogs 2'nin yanı sıra Inside, As Dusk Falls ve daha fazlası Game Pass'e geliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:00
Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor! XBOX Game Pass 317 TL'lik Watch Dogs 2'yi ücretsiz verecek

Game Pass 2022 Temmuz listesinin ikinci bölümünün açıklanmasıyla birlikte, Game Pass abonelerinin 19 Temmuz'dan itibaren oynayabilecekleri oyunlar belli oldu.

Geçtiğimiz hafta Xbox Game Pass'e Temmuz'da eklenecek oyunların birinci kısmı açıklanmıştı. Microsoft'tan gelen bilgilendirmeye göre, bu ayın ilk kısmında platforma 12 yapım eklenecek ve 5 oyun da veda edecek.

317 TL'LİK WATCH DOGS DA LİSTEDE

19 Temmuz'da Game Pass kütüphanesine eklenmeye başlayacak oyunlar arasında 317 TL'lik satş bedeline sahip Watch Dogs 2, MotoGP 22 ve As Dusk Falls bulunuyor.

21 Temmuz!da ise Torment: Tides of Numenera ve Sins of a Solar Empire: Rebellion erişilebilir olacak. Son olarak Inside, 29 Temmuz tarihinde sunulacak.

İşte Game Pass Temmuz listesinin ikinci kısmı:

  • As Dusk Falls (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Temmuz
  • Watch Dogs 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Temmuz
  • MotoGP 22 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Temmuz
  • Torment: Tides of Numenera (Bulut ve Konsol) – 21 Temmuz
  • Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC) – 21 Temmuz
  • Inside (Bulut, Konsol ve PC) – 29 Temmuz

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