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ZOR ÖLÜM 4 KONUSU NEDİR? | Zor Ölüm 4 (Live Free or Die Hard) filminin oyunları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Len Wiseman'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Zor Ölüm 4 (Die Hard: 4) filminin konusu ve oyuncuları filmseverler tarafından araştırılmaya başladı. 2007 yapımı Zor Ölüm 4 filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
ZOR ÖLÜM 4 KONUSU NEDİR? | Zor Ölüm 4 (Live Free or Die Hard) filminin oyunları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Zor Ölüm 4 (Live Free or Die Hard) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. Sinemaseverlerin 2007 yılında beyazperdede izlediği filmi ilk kez televizyonda izleyecek olanlar ise muhteşem bir film şöleni yaşayacak. Peki, Zor Ölüm 4 filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İşte Zor Ölüm 4 filmine dair merak edilenler...

ZOR ÖLÜM 4 FİLMİNİN KONUSU (ÖZETİ)

Geçen yıllarda artık yaşlanmaya başlayan polis memuru John McClane (Bruce Willis), karısından boşanmış ve alkol tedavisi görmektedir ve artık polis departmanında çalışmayan McClane, devlete bağlı bir güvenlik biriminde tehlikeli bilgisayar korsanlarını takip etmektedir.

Matthew "Matt" Farrell ( Justin Long)isimli genç bir korsanı tutuklamak için yolda olduğu bir sırada, trafiğin içinde sıkışmış durumda iken, terörist saldırıların modern bir versiyonunu ilk elden yaşar.

Thomas Gabriel (Timothy Olyphant) tarafından yönetilen bir bilgisayar korsanları çetesi, Amerika'nın bilgisayar altyapı unsurlarına saldırıp, işe trafik ışıklarından başlayarak sistemleri teker teker kapatmaktadırlar.

Bankalar arası bilgisayar ağlarına ve borsaya da müdahale ettikten sonra, Amerika'nın ekonomisi çökmeye başlamıştır. Her zamanki gibi McClane, bütün bu olayların ortasında kalıvermiştir. Görünüşe göre yeni tutukladığı Matt, teröristlerin tam olarak ne yapmak istediklerini ve amaçlarına ulaşmak için hangi adımları atmaları gerektiğini anlayabilecek kadar parlak bir zekaya sahiptir.

Sofistike suçlular, ülkeyi dizlerinin üzerine çöktürmek için neredeyse kusursuz bir plana sahiptirler; fakat eski moda bir polis ve zeki bir bilgisayar cambazının işleri çözmeye çalışacaklarını akıl edememişlerdir. Bütün ulus çöküp dağılmadan önce, McClane ve Farrell ikilisinin teröristlerin ne yapmaya çalıştıklarını anlayıp, bir an önce onlara ulaşıp durdurmaları gerekmektedir.

ZOR ÖLÜM 4 FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Bruce Willis - Teğmen John McClane
  • Justin Long - Matthew "Matt" Farrell, New Jersey'li bir Bilgisayar korsanı
  • Timothy Olyphant - Thomas Gabriel, baş Antagonist
  • Mary Elizabeth Winstead - Lucy Gennero-McClane, Farrell ile birlikte, Thomas Gabriel'in yardımcıları tarafından kaçırılan McClane'in hırçın kızı.
  • Maggie Q - Mai Linh, Gabriel'in ana suç ortağı ve kız arkadaşı
  • Kevin Smith - Frederick "Warlock" Kaludis, Farrell'in bilgisayar korsanı arkadaşı
  • Cliff Curtis - Miguel Bowman, FBI Siber Suç Bölümü Müdür Yardımcısı
  • Jonathan Sadowski - Trey, Gabriel'in esas sadık yardımcısı
  • Edoardo Costa - Emerson, Gabriel'in esas sadık yardımcısı
  • Cyril Raffaelli - Rand, Gabriel'in sadık yardımcısı
  • Yorgo Constantine - Russo, Gabriel'in sadık yardımcısı
  • Chris Palermo - Del, Gabriel'in sadık yardımcısı
  • Andrew Friedman - Casper, Gabriel ile çalışan bir bilgisayar korsanı
  • Željko Ivanek - Ajan Molina, Bowman'ın yardımcısı
  • Christina Chang - Taylor,- Bowman için çalışan F.B.I. ajanı
  • Sung Kang - Raj, - Asya-Amerikalı F.B.I. görevlisi
  • Tim Russ - Ajan Summer

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