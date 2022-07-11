ALES GEÇ BAŞVURU | Ales geç başvuru son tarihi ne zaman? 2022: ALES geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

ALES başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar için ALES geç başvurusu şansı bulunuyor. ÖSYM, ALES geç başvuru tarihini açıkladı. Peki, ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE?

ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti sınav ücretinden yüzde 50 fazla olarak ödenmektedir. ALES sınav ücreti 185 lira olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücreti 277,5 olarak ödenecek. Geç başvuru ücreti bugün için de ödenmesi gerekiyor. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılıyor.

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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 ALES 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.