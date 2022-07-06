BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ - KURBAN BAYRAMI 2022 (DİYANET BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ)

İl il bayram namazı saatleri ve Diyanet'e göre hangi şehirde saat kaçta bayram namazı kılınacağı araştırılıyor. 2022 yılı Kurban Bayramı'nda sabah camiide cemaat ile beraber bayram namazı kılmak isteyen Müslümanlar, 2022 bayram namazı saatlerini ve bayram namazı kılınışını öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor. Şehirlere göre Kurban Bayramı namaz saatleri, bayram namazının nasıl kılındığı ve bayram sabahı yapılması önerilen sünnetler haberimizde...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekattır. Diyanet'e göre bayram namazının kılınışı şu şekildedir:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazı camide cemaat ile birlikte kılınır.

⏰İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | DİYANET 2022 KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ

ADANA 06:00

ADIYAMAN 05:46

AFYONKARAHİSAR 06:15

AĞRI 05:22

AKSARAY 06:02

AMASYA 05:49

ANKARA 06:03

ANTALYA 06:18

ARDAHAN 05:20

ARTVİN 05:24

AYDIN 06:28

BALIKESİR 06:23

BARTIN 06:00

BİLECİK 06:14

BİNGÖL 05:35

BİTLİS 05:29

BOLU 06:06

BURDUR 06:18

BURSA 06:17

ÇANAKKALE 06:28

ÇANKIRI 05:58

ÇORUM 05:53

DENİZLİ 06:23

DİYARBAKIR 05:38

DÜZCE 06:07

EDİRNE 06:23

ELAZIĞ 05:40

ERZİNCAN 05:36

ERZURUM 05:29

ESKİŞEHİR 06:12

GAZİANTEP 05:51

GİRESUN 05:38

GÜMÜŞHANE 05:35

HAKKARİ 05:25

HATAY 05:58

IĞDIR 05:18

ISPARTA 06:17

İSTANBUL 06:15

İZMİR 06:29

KAHRAMANMARAŞ 05:52

KARABÜK 06:00

KARAMAN 06:08

KARS 05:20

KASTAMONU 05:55

KAYSERİ 05:55

KİLİS 05:53

KIRIKKALE 06:00

KIRKLARELI 06:21

KIRŞEHİR 05:59

KOCAELİ 06:12

KONYA 06:09

KÜTAHYA 06:15

MALATYA 05:45

MANİSA 06:27

MARDİN 05:37

MERSİN 06:03

MUĞLA 06:27

MUŞ 05:31

NEVŞEHİR 05:58

NİĞDE 06:00

ORDU 05:40

OSMANİYE 05:56

RİZE 05:29

SAKARYA 06:10

SAMSUN 05:45

ŞANLIURFA 05:45

SİİRT 05:31

SİNOP 05:48

ŞIRNAK 05:30

SİVAS 05:46

TEKİRDAĞ 06:21

TOKAT 05:47

TRABZON 05:33

TUNCELİ 05:38

UŞAK 06:19

VAN 05:24

YOZGAT 05:55

ZONGULDAK 06:03

BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Ettehiyyat

Allahumme salli

Allahumme barik

Rabbena

Fatiha

BAYRAM SABAHI SÜNNETLERİ