Haberler Haberler EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA SON DAKİKA: Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA SON DAKİKA: Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

En düşük emekli maaşının 3500 TL olarak TBMM tarafından torba kanun teklifine eklenmesinin ardından, Temmuz ayı ara zammında enflasyon farkına ek olarak yapılacak iyileştirmelerle birlikte memur ve emeklilere ödenecek yeni maaşların ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından an be an takip ediliyor. İşte memur ve emekliler için beklenen Temmuz zammına dair son dakika gelişmeleri ve maaşların ne kadar olacağına, zamlı maaşların ne zaman yatırılacağına dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:20
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA SON DAKİKA: Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Zamlı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olduğu ve zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini aldı. Asgari ücretin açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Temmuz ayı dahil olmak üzere asgari ücretin zamlı tutar üzerinden yatırılması kesinlik kazandı. Bununla birlikte 4 Temmuz Pazartesi günü belli olacak memur ve emekli zamlı maaşlarının ne kadar olacağı ve ne zaman ödeneceği de araştırılmaya başladı. İşte memur ve emekli zamlarında, maaş ödemelerinde son dakika gelişmeleri...

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, memur ve emekliye yapılacak zammın belli olmasının ardından, yatırılacak maaşların Temmuz ayından itibaren geçerli olacak şekilde zamlı ödeneceğini ifade etti.

Temmuz ayı maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz Cuma günü ödenecek.

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ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK, NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli ve memur zamlı maaşlarına yapılacak zam, Haziran ayı enflasyon oranın TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. Açıklanan oranla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında bahsi geçen ek zam da uygulanacak. Böylece memurlara ve emeklilere en az yüzde 40 zam netleşirken; açıklanacak ek zamla birlikte memur ve emeklilerin ne kadar maaş alacağı belli olacak.

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam 4 Temmuz Pazartesi günü belli olacak ve gün içinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

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