SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammında son durum nedir? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı açıklamaları

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA| Asgari ücrete yapılacak zammı değerlendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk görüşmesini bugün gerçekleştirecek ve tarafların anlaşması halinde 2. bir toplantıya gerek kalmadan asgari ücrette son durum belirlenmiş olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO görüşmelerinden dönmesiyle birlikte Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin ne kadar olduğunu açıklayacak. Peki, asgari ücrette zam formülleri nedir? Asgari ücret zammında son durum ve TİSK, TÜRK-İŞ açıklamaları haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücrete ara zam yapılması için verilen talimatın ardından toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelerek piyasaya dair değerlendirmelerde bulunacak ve hem işveren hem işçi tarafından tüm sorunlar masaya yatırılacak.

Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nden Türkiye dönmesinin ardından Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2022 yılı içinde yapılacak asgari ücret ara zammının detaylarını değerlendirdikten sonra taraflardan açıklamalar yapılacak.

14.00'te başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının sonlanmasının ardından; TÜRK-İŞ, TİSK ve Bakan Bilgin tarafından yapılması beklenen açıklamalar haberimizde yer alacak. Asgari ücrette son dakika gelişmelerini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.