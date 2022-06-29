LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 LGS tercih dönemi ne zaman? LGS taban ve tavan puanları - MEB LGS sonuç ekranı

LGS'nin açıklanacağı tarih ve tercih döneminin ne zaman başlayıp biteceği arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, birçok öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte 2022 LGS sonuç sorgulama ekranı ve liselerin taban - tavan puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları...

LGS 2022 SINAV SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANANACAK, SINAV SONUCUNA NASIL BAKILIR?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih MEB tarafından henüz açıklanmadı fakat 2021 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklandıktan sonra 5-16 Temmuz arasında gerçekleşmişti. Buna göre, bu yıl da 2022 LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanmasının ardından LGS tercihlerinin de Temmuz ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

LGS'YE GİREN ÖĞRENCİLERİN SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.