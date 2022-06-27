Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 27 Haziran Pazartesi günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 09:30
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 27 Haziran Pazartesi Namaz Saatleri

İmsak vakti:👉 03:26

Güneşin doğuşu:👉 05.27

Öğle vakti:👉 13.12

İkindi vakti:👉 17:12

Akşam vakti:👉 20.47

Yatsı vakti:👉 22.39

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Sadio Mane'den sonra Mohamed Salah da Liverpool'dan ayrılabilir! Bonservis bedeli şaşırttı...
Binlerce işçiyi yakından ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izinde flaş detay!
Cimbom'a gol makinesi! Listeye eklendi
G.Saray'da Abdülkerim'in ardından 2 transfer bombası daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Gelecek sezon... Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Gelecek sezon... 09:11
Hamsik'ten Fırtına'ya flaş transfer önerisi! Hamsik'ten Fırtına'ya flaş transfer önerisi! 09:06
Aslan'a sürpriz 10 numara! İlk temas olumlu Aslan'a sürpriz 10 numara! İlk temas olumlu 08:12
Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti... Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti... 01:37
Kartal Weghorst'a kavuşuyor! Kartal Weghorst'a kavuşuyor! 23:38
Filenin Efeleri galibiyetle başladı Filenin Efeleri galibiyetle başladı 23:48
Daha Eski
Filenin Efeleri galibiyetle başladı Filenin Efeleri galibiyetle başladı 00:00
G.Saray'a Ada'dan orta saha! G.Saray'a Ada'dan orta saha! 01:18
Milliler Yunanistan'ı devirdi! Milliler Yunanistan'ı devirdi! 01:24
Sultanlar ilk maçını kazandı! Sultanlar ilk maçını kazandı! 01:26
Milliler Yunanistan'ı devirdi! Milliler Yunanistan'ı devirdi! 01:27
Sultanlar ilk maçını kazandı! Sultanlar ilk maçını kazandı! 01:27