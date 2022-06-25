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Sergen Yalçın yorumculuğa geri dönüyor!

En son Beşiktaş Teknik Direktörü olarak görev yapan Sergen Yalçın, sosyal medya platformu YouTube'da bir kanalda spor yorumcusu olacağı açıklandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 23:47
Sergen Yalçın yorumculuğa geri dönüyor!

Daha önce Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor gibi takımları çalıştıran ve en sonBeşiktaş Teknik Direktörü olarak görev yapan Sergen Yalçın, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan teklif almış ancak bu teklifi geri çevirmişti.

Siyah-beyazlı takımla hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanan tecrübeli çalıştırıcının yeni adresi belli oldu.

Eski mesleği olan spor yorumculuğuna geri dönen Sergen Yalçın'ın bir YouTube kanalında yorumculuk yapmaya başladığı duyuruldu.

Çeşitli televizyon kanallarında yorumculuk yapan 49 yaşındaki Sergen Yalçın bir dönem yine bir televizyon kanalında yayınlanan bir yetenek yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.

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