MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yeni sezon MasterChef jürileri kim?

MasterChef 2022'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ve jüri kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı araştırılmaya başladı. Birçok kişinin favori eğlence programlarından biri olan MasterChef'in yeni sezonunda kimlerin yer alacağı sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef 2022 ne zaman, yeni sezon için tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 2022 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. MasterChef 2022 tanıtımında yarışmanın yayın tarihi henüz açıklanmadı fakat 'yakında' yayınlanacağı paylaşıldı. Yarışmanın Survivor All Star 2022'nin final yapmasının ardından, yaz aylarında başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin açıklama yapılmasının akabinde MasterChef 2022 yayın tarihi haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF 2022 JÜRİLERİ KİM, BELLİ OLDU MU?

Yeni sezon fragmanı yayımlanan MasterChef 2022'nin bu yıl jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak.

Mehmet Şef'in kadrodan ayrıldığı haberleri yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ederken; sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Şef, bu yıl da MasterChef jüri kadrosunda yer alacağını duyurdu.