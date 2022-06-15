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KPSS GEÇ BAŞVURU | KPSS geç başvuru günü ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2022 başvurularının sona ermesiyle KPSS geç başvurusunun detayları araştırılmaya devam ediyor. Binlerce memur adayının gireceği sınav için adaylar tarih ve ücret bilgisini merak ediyor. Peki, KPSS geç başvuru günü ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 12:30
KPSS GEÇ BAŞVURU | KPSS geç başvuru günü ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

Binlerce memur adayının katılacağı KPSS'de başvuru tarihlerini kaçıranlar için geç başvuru büyük önem taşıyor. Adaylar arama motorlarında fiyat ve başvuru tarihi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, KPSS geç başvuru günü ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre KPSS geç başvuru tarihi 15-16 Haziran 2022 olarak belirlendi.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS Geç Başvuru ücreti, KPSS başvuru ücretinden %50 yüksek olarak belirlendi. 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenecek tutar, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 172,5 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) 120 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) 172,5 TL olarak açıklandı.

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