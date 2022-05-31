Haberler Haberler AŞURE AYI NE ZAMAN? | 2022 Muharrem ayı hangi güne denk geliyor, ne zaman aşure yapılacak? İşte Muharrem ayının başlangıcı...

AŞURE AYI NE ZAMAN? | 2022 Muharrem ayı hangi güne denk geliyor, ne zaman aşure yapılacak? İşte Muharrem ayının başlangıcı...

Muharrem ayının ne zaman idrak edileceği araştırılmaya başladı. Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayında, ne zaman aşure yapılacağı ise arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, 2022 aşure günü ne zaman? Diyanet'e göre Muharrem ayının kaçıncı günü aşure yapılır? İşte aşure ayına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:30
AŞURE AYI NE ZAMAN? | 2022 Muharrem ayı hangi güne denk geliyor, ne zaman aşure yapılacak? İşte Muharrem ayının başlangıcı...

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Aşure gününü de içerisinde barındıran Muharrem ayının bu yıl ne zaman idrak edileceği ve önemi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ederken; 2022 aşure gününe dair merak edilenler haberimizde...

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri yılın ilk günü (ayı) olarak kabul edilen Muharrem ayı bu yıl 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü bu yıl 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER

Muharrem ayının 10. günü "Aşure günü" olarak kabul edilir. Nitekim "aşure" Arapça 10 demektir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) 10 Muharrem'de birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir. İbn Abbas r.a. ise bu konuyu şöyle ifade etmiştir:

Rasulullah s.a.v. Medine'ye gelince yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve onlara

Bu tuttuğunuz oruç nedir, diye sordu. Dediler ki:

"Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde Firavun'u ve adamlarını suda boğdu, İsrailoğulları'nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa a.s. da (şükür ifadesi olarak) o gün oruç tuttu. Biz de Allah'a şükretmek için bu orucu tutuyoruz"

"Ben Musa'ya sizden daha yakınım, buyurarak o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını söyledi". (Buharî, Savm, 69, Enbiyâ, 22)

Rasulullah (s.a.v.) Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, ayrıca Muharrem'in sadece 10'unda değil, yahudilerle aynı olmaması için bir gün öncesine ya da sonrasına bir günlük oruç daha eklenerek tutulmasını tavsiye etmiştir. (Buharî, Savm, 69)

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

  • Hz. Adem a.s.'ın tevbesi Aşure günü kabul olunmuştur.
  • Hz. Yakub a.s.'ın gözleri bu günde açılmıştır.
  • Hz. Yusuf a.s. bu gün kuyudan çıkartılmış, yine bu günde zindandan kurtulmuştur.
  • Hz. Eyüp a.s. tutulduğu hastalıktan bu günde sıhhat bulmuştur.
  • Hz. Yunus a.s. balığın karnından bu gün çıkartılmıştır.
  • Hz. Süleyman a.s.'a saltanat bu günde verilmiştir.
  • Hz. İdris a.s.'ın göğe çıkarılması bu günde vuku bulmuştur.
  • Hz. Nuh a.s.'ın gemisi bu günde Cudi Dağı'na oturmuş, Nuh a.s. da şükür için o gün oruç tutmuştur.
  • Hz. İbrahim a.s. Aşure gününde doğmuş, kendisine bu günde "Halîlullah" sıfatı verilmiş ve bu günde Nemrut'un ateşinden kurtulmuştur.
  • Hz. İsa a.s. bu günde doğmuş ve yine bu günde göklere çıkarılmıştır. (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, 5538; el-Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, 5132)2022
  • Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmektedir.

DİYANET'E GÖRE MUHARREM AYINDA TAVSİYE EDİLEN İBADETLER NELER?

"Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir."

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