Top Gun: Maverick'ten rekor açılış bekleniyor! Top Gun filmi hangi tarihte vizyona girecek? İşte detaylar

Covid-19 pandemisi nedeniyle vizyon tarihi iki yıl ertelenen "Top Gun: Maverick", San Diego'da ABD Donanması'na ait bir uçak gemisinde düzenlenen dünya prömiyerinin, Cannes Film Festivali'ndeki görkemli galasının, İngiltere'de Kraliyet ailesinin katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterimin ve daha birçok etkinliğin ve tanıtım turlarının ardından, nihayet bu cuma günü sinema salonlarındaki yerini alıyor.

1986 yapımı ikonik "Top Gun" filminin uzun zamandır beklenen devam filminin vizyona girmesiyle birlikte, şimdiye kadar büyük ölçüde süper kahraman filmleri tarafından körüklenen gişe gelirlerin toparlanması için belirleyici bir an yaşanması bekleniyor.

Resmi raporlara göre Top Gun 2, ABD'de gişesindeki ilk dört gününde en az 92 milyon dolar kazanacak ve Tom Cruise'un kariyerinin Kuzey Amerika'daki (ABD ve Kanada) en büyük açılışa imza atan filmi olacak. Bu oldukça temkinli bir tahmin, çünkü pek çok sektör uzmanı, eleştirmenler tarafından beğenilen devam filminin 100 milyon doların üzerine çıkabileceğine inanıyor. Sinema salonu sahipleri ise 125 milyon dolarlık bir açılış hasılatı bekliyorlar.

Joseph Kosinski tarafından yönetilen ve Tom Cruise'un yanı sıra Miles Teller, Glenn Powel, Jon Hamm, Jennifer Conelly gibi yıldızları barındıran film, ilk filmde Iceman karakterini canlandıran ve son zamanlarda sağlık sorunları nedeniyle sinemadan uzak kalan Val Kilmer'ın geri dönüşünü de müjdeliyor.

Gerçek jetlerin kullanıldığı, Donanma ve Top Gun okulundan uzmanların da projeye katıldığı film, izleyicilere nefes kesen bir aksiyon ve tabii ki biraz da nostalji sunmayı hedefliyor.

"Top Gun: Maverick" 27 Mayıs Cuma günü sinemalarda!

