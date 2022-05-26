750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı başvuruları ne zaman bitecek? İşte 750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı yazılı-sözlü sınav tarihleri ve kadro dağılımı

MEBBİS BAŞVURU | MEB, il milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere 750 Müfettiş Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini ilan etmişti. Başvuruda bulunacak adaylar, tamamladıkları başvurunun ardından yazılı ve sözlü sınava girerek iki aşamalı sınavı da tamamladıktan sonra atanacak. Peki, hangi kadrolarda atama yapılacak, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

750 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olan; 35 yaşını doldurmamış tüm öğretmenler/yöneticiler eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru yapabilecek.



Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.

İl milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda yer verilen alanlarda ve belirtilen sayıda, yarışma sınavı yoluyla 'Eğitim Müfettiş Yardımcısı' alımı yapılacaktır.

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınav sonrasında başarılı olan adaylar arasından, alanlar bazında en yüksek puandan başlamak üzere alınması planlanan eğitim müfettiş yardımcısı kadrosunun 2 (iki) katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

750 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

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750 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Eğitim müfettiş yardımcılığı sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Yazılı sınav:

Yazılı sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak. Yazılı Sınav Ankara'da, 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonuçları 8 Temmuz 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.



Sözlü sınav:

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi http://www.meb.gov.tr internet adresinde 10 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınav Ankara'da, 15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınav sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde yayımlanacak.

750 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması sınav puanını (atamaya esas puanı) oluşturacak.



Atanmaya hak kazananlar 17 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.



750 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI SON BAŞVURU TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 27 Mayıs 2022'de son bulacak.

Adaylar 160 TL olan sınav ücretini yatırdıktan sonra http://www.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden başvurularını online olarak tamamlayabilecek.

750 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

750 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

1. GENEL ESASLAR

a) İl milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda yer verilen alanlarda ve belirtilen sayıda, yarışma sınavı yoluyla 'Eğitim Müfettiş Yardımcısı' alımı yapılacaktır.

b) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınav sonrasında başarılı olan adaylar arasından, alanlar bazında en yüksek puandan başlamak üzere alınması planlanan eğitim müfettiş yardımcısı kadrosunun 2 (iki) katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

c) Sınavın Adı: Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı

ç) Sınavın Yapılacağı Yer: Ankara

d) Sınavın Tarihi ve Saati: 26 Haziran 2022 - saat:10.00

EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI ATAMASI YAPILACAK ALANLAR VE KADRO SAYILARI

a) 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar uyarınca Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucuna göre toplam 750 (yedi yüz elli) eğitim müfettiş yardımcısı ataması yapılacaktır. Atama yapılacak alanlar ve kadro sayıları Tablo-1'de gösterilmiştir.

b) Sınavı kazanan adayların müktesep kadro derecesi atanabilecekleri kadro derecenin üstünde olanlar, belirlenen eğitim müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklardır.

Tablo-1: Atama Yapılacak Alanlar ve Kadro Sayıları

c) Yarışma sınavına herhangi bir alandan yeterli başvurunun olmaması veya yapılan yazılı sınav sonucunda alım yapılacak alanların birinden belirlenen sayı kadar başarılı aday bulunamaması halinde, yazılı sınav sonrasında eksik kalan kontenjanlar dengeli olacak şekilde öncelikle;

Mesleki ve Teknik Eğitim ile Teknoloji Tasarım,

İHL Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

Almanca, İngilizce ile Arapça,

Sosyal Bilgiler, Tarih ile Coğrafya,

Fizik, Kimya, Biyoloji ile Fen Bilimleri,

Felsefe ile Rehberlik,

ilköğretim Matematik ile Matematik,

Beden Eğitimi, Müzik ile Görsel Sanatlar,

Okul Öncesi, Özel Eğitim ile Sınıf Öğretmenliği,

Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe alanları arasında, 'Sınav Kurulu' kararıyla dağıtılacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar