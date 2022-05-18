💥ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 Mayıs Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 18 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '18 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 18 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 65 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

18 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

14-23-43-57-74-88 Joker: 28 Süperstar: 61

👉Sayısal Loto 16 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA