Haberler Haberler LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgesi tarihi... 2022 LGS sınav tarihi...

LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgesi tarihi... 2022 LGS sınav tarihi...

LGS için heyecan dorukta... 8. sınıfların katılacağı LGS'nin ne zaman yapılacağı arama motorlarında araştırılıyor. Liseye giriş için uygulanacak sınav hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, LGS bu yıl ne zaman? LGS 2022 sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Başvuruları okullar tarafından yapılan LGS'nin sınav tarihi ve sınav giriş belgesiyle ilgili bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 08:56
LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgesi tarihi... 2022 LGS sınav tarihi...

8. Sınıfların katılım sağlayacağı LGS için heyecna dorukta. Lise girişi için uygulanacak olan LGS bu yıl ne zaman? LGS 2022 sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Başvuruları okullar tarafından yapılan LGS'nin sınav tarihi ve sınav giriş belgesiyle detaylar haberimizde...

LGS 2022 NE ZAMAN?

LGS 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak.

LGS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

LGS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. MEB, LGS sınav giriş belgesi için erişim tarihini kılavuzda açıkladı.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022 YAYINLANMA TARİHİ NE ZAMAN?

LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinde e okul sistemi üzerinden erişime açılacak.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen birokul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikteeğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Veli Bilgi Bilgilendirme Sistemi iletakip edilebilecek hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları,sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür,onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okulduyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.

E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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