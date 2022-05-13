Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | (13 Mayıs 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | (13 Mayıs 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

13 Mayıs Cuma 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ise altın fiyatlarındaki grafiği belirliyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken; cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 07:15
CANLI ALTIN FİYATLARI | (13 Mayıs 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 'Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Birçok kişi, çeşitli altın fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 13 Mayıs 2022 altın fiyatlarında son durum...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉13 Mayıs 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 904,14

Gram altın satış: 904,31

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.489,00

Çeyrek altın satış: 1.514,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.977,00

Yarım altın satış: 3.029,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.944,00

Tam altın satış: 6.036,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.110,00

Cumhuriyet altını satış: 6.202,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.104,00

Ata altın satış: 6.193,00

👉Altın fiyatlarına dair son bilgiler 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 07.10 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika: Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’den yılın takası geliyor…
Şatafatlı yaşamı seven Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor
Görüşmeler başladı! Jordan Ayew Süper Lig devine
Transferde dev yarış! Menajeri İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Xiaomi 12 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro kaç TL? İşte detaylar...
Aday öğretmenlik ve başöğretmenlik nedir? İşte yeni öğretmenlikteki yeni sistem
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkadir için dudak uçuklatan rakam! Abdülkadir için dudak uçuklatan rakam! 07:11
Anderson Talisca uçuyor Anderson Talisca uçuyor 06:29
Kasapoğlu tebrik etti Kasapoğlu tebrik etti 01:03
Şampiyon VakıfBank Şampiyon VakıfBank 01:02
Karacabey tura yakın: 2-0 Karacabey tura yakın: 2-0 00:59
Orduspor tek golle: 1-0 Orduspor tek golle: 1-0 00:57
Daha Eski
Ne Tarsus, ne Amed: 0-0 Ne Tarsus, ne Amed: 0-0 00:56
Real Madrid evinde farklı kazandı! Real Madrid evinde farklı kazandı! 00:37
Real Madrid evinde farklı kazandı! Real Madrid evinde farklı kazandı! 00:29
Salih Özcan'dan 3 büyüklere kötü haber! Salih Özcan'dan 3 büyüklere kötü haber! 00:30
Cimbom'dan kaleci bombası! Muslera'nın yerine... Cimbom'dan kaleci bombası! Muslera'nın yerine... 00:32
Fransız medyası açıkladı! Galatasaraylı yetenek Marsilya'da Fransız medyası açıkladı! Galatasaraylı yetenek Marsilya'da 00:32