KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | 9 Mayıs Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Kabine Toplantısı açıklamaları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelecek olan kabine toplantısı merakla bekleniyor. Belirli aralıklarda düzenlenen Kabine Toplantısı bugün 9 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek. Gündeme dair önemli konuların karara bağlanacağı kabine toplantısı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki; Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Kabine Toplantısı kararları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yeni Kabine toplantısı için tarih belli oldu. Yeni toplantı 9 Mayıs Pazartesi günü Beştepe'de düzenlenecek. Toplantının 15:00 sıralarında gerçekleşmesi bekleniyor.

MASADA 4 ÖNEMLİ BAŞLIK VAR!

Sabah'ta yer alan habere göre, toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor. Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.