MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? | Milli Savunma Üniversitesi tercih dönemi bitti mi, ne zamana kadar devam edecek? | MSÜ taban tavan puanları...

MSÜ tercih dönemi tarihleri, tercih detayları ve MSÜ taban puanları araştırılmaya başladı. Askeri okulda eğitim almanın hayalini kuran ve sınav sonucuna göre tercih yapmak isteyen adaylar için MSÜ tercih dönemine dair detaylar ve MSÜ puanları hakkında bilinmesi gerekenler...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? | MSÜ 2022 TERCİH TARİHLERİ

14 Nisan Perşembe günü açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, tercih dönemine dair merak edilenler www.personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

MSÜ tercih dönemi 13 Mayıs günü son bulacak. Tercih yapmak isteyen adaylar, 13 Mayıs 23.50'a kadar tamamlayacak.

MSÜ ADAY İLANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi, başvuruların değerlendirilme işlemlerini ve başvurusu kabul edilen adayların ilanını 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2. Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

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2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek, 2022 MSÜ taban ve tavan puanları açıklandığında detaylar haberimizde yer alacak.