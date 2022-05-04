HIDIRELLEZ NE ZAMAN? 2022 | Hıdırellez (hıdrellez) nedir, nasıl ortaya çıktı? Hıdırellezde ne yapılır, nasıl dilek dilenir?

soruları gündemde yerini aldı. Hıdırellezde dua etmek isteyen ve dilek tutmak isteyenler, hıdrellezin hikayesini ve ortaya çıkış hikayesini araştırmaya başladı. Peki, bu yıl hıdırellez ne zaman? Hıdrellezde nasıl dua edilir, ne yapılır? Hıdrellez ritüelleri nedir? İşte hıdrelleze dair merak edilenler...

HIDIRELLEZ (HIDRELLEZ) 2022 NE ZAMAN?

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü simgeleyen, Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşmesiyle halk dilinde Hıdrellez olarak adlandırılan, doğanın canlanmasının karşılandığı Hıdrellez günü, ibadetlerden, temizliğe, yardımlaşmalardan, diğer hazırlıklara, adeta bir bayrama hazırlanır gibi hazırlanılan bir gündr. 6 Mayıs sabahı asırlardır coşkuyla kutlanmaktadır.

2022 yılında Hıdırellez Bayramı 5 Mayıs Perşembe akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Cuma ikindi saatine kadar devam edecek.

HIDIRELLEZDE NASIL DİLEK TUTULUR, NE YAPILIR?

6 Mayıs günü kutlanan Hıdrellezde, insanlar çeşitli etkinliklerle bu özel günde ateşler yakıp, dualar edip, dilek tutacak. Yazdığı duaları ve dilekleri gül ağacı seramonisinde ağacın altına bırakacak. Hıdırellez sabahı da ilk iş, gül ağacının dibine gidip o notları akan suya (deniz) bırakmak olacak.

HIDIRELLEZ DUASI NASIL EDİLİR?

Hıdrellez gecesi ise Hızır'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli ritüeller yapılır ve dualar edilir.

Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır.

Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanılır.

Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler.

Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar. Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törene İstanbul ve çevresinde "baht açma", Denizli ve çevresinde "bahtiyar"; Yörük ve Türkmenlerde "mantıfar", Balıkesir ve çevresinde "dağara yüzük atma", Edirne ve çevresinde "niyet çıkarma", Erzurum'da "mani çekme" adı verilir.

HIDIRELLEZ DUASI

Bismillahirahmanirahim. Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.