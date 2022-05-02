SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 4. eleme adayı kim oldu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 4. dokunulmazlık oyunu 2 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümde oynanacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİOR ALL STAR 2022'DE 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yapılacak oylamanın ardından haftanın 4. eleme adayı belli olacak.

SURVIVOR'DA BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da Ünlüler takımının yaptığı oylamanın ardından 3. eleme adayı Ayşe, 2. eleme adayı Barış Yağcı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Evrim Keklik olmuştu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM