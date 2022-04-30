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KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | 2022 Konya bayram namazı saati ne zaman? Bayram namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü tüm Müslüman alemi için oldukça önemlidir. Bir ay boyunca oruç tutarak ve çeşitli ibadetleri yerine getirerek Ramazan ayının bereketini ve huzurunu idrak edenler için toplu bir iftar günü olarak kabul edilir. Ramazan Bayramı'nın sabahında kılınan bayram namazı ise evlere gelen bayramın habercisi olarak kabul edilir. Peki, Konya 2022 Ramazan Bayramı namaz saati kaçta, bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Konya bayram namazı saati...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 07:42 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 08:00
KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | 2022 Konya bayram namazı saati ne zaman? Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı kılarak evlere gelen bayramı karşılamak isteyen milyonlarca Müslüman, il il bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Konya bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için Konya bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Konya bayram namazı saati: 06:25 olarak belirlendi.

Bayram namazı nasıl kılınır? Devamını Oku BUNU DA OKU

BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

  • Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.
  • Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.
  • Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.
  • Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:

"Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."

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