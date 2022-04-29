BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji duyurdu! İşte 1-2-3 Mayıs hava durumu (İstanbul Ankara İzmir Bursa...)

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? - Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bayramda havanın nasıl olacağı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden 1-2 ve 3 Mayıs'ı da kapsayan 5 günlük hava raporunu yayınladı. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da 1-2-3 Mayıs'ta beklenen hava durumu...

📌BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? 2 MAYIS PAZARTESİ

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 2 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2-3 derece altında seyredecek. İstanbul'da bayramın birinci günü hava sıcaklığı 19 derece beklenirken metropolde yağış da görülecek. Bayramın ilk günü başkent Ankara yağışlı ve 21 derece, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Adana ise gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece olacak.

💧3 MAYIS HAVA DURUMU

🔸İstanbul: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece

🔸Ankara: Sağanak yağışlı 20 derece

🔸İzmir: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 23 derece

🔸Bursa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 19 derece

🔸Adana: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece