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BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji duyurdu! İşte 1-2-3 Mayıs hava durumu (İstanbul Ankara İzmir Bursa...)

Ramazan ayının son günlerine girilirken, bayram heyecanı başladı. Bayramda aile büyüklerine, akrabaya veya arkadaşa ziyarete gitmek isteyen vatandaşlar hava durumunu yakından takip ediyor. Arife gününden itibaren Ramazan Bayramı'nın özellikle ilk ve ikinci gününde havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Nisan'dan itibaren 1-2 ve 3 Mayıs'ı da kapsayan 5 günlük tahmin raporunu açıkladı. Vatandaşlar internette sıkça, "Bayramda hava nasıl olacak? Bayramda İstanbul yağışlı mı? Ramazan Bayramı hava durumu" gibi aramalar yapıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da 1-2-3 Mayıs'ta beklenen hava durumu ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 12:30
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji duyurdu! İşte 1-2-3 Mayıs hava durumu (İstanbul Ankara İzmir Bursa...)

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? - Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bayramda havanın nasıl olacağı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden 1-2 ve 3 Mayıs'ı da kapsayan 5 günlük hava raporunu yayınladı. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da 1-2-3 Mayıs'ta beklenen hava durumu...

📌BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? 2 MAYIS PAZARTESİ

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 2 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2-3 derece altında seyredecek. İstanbul'da bayramın birinci günü hava sıcaklığı 19 derece beklenirken metropolde yağış da görülecek. Bayramın ilk günü başkent Ankara yağışlı ve 21 derece, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Adana ise gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece olacak.

💧3 MAYIS HAVA DURUMU

🔸İstanbul: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece

🔸Ankara: Sağanak yağışlı 20 derece

🔸İzmir: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 23 derece

🔸Bursa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 19 derece

🔸Adana: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece

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