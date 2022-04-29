Haberler Haberler ALES/2 sınavı ne zaman? ALES/2 başvuruları hangi tarihlerde? İşte yanıtı

ALES/2 sınavı ne zaman? ALES/2 başvuruları hangi tarihlerde? İşte yanıtı

Akademiye adım atmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği ALES/2'de tarihler netleşti. Adaylar, ALES/1 sonuçlarının açıklanmasının ardından 2022 yılı içerisinde yapılacak 2. sınavın tarihi araştırıyordu. Kullanıcılar internette, "ALES/2 ne zaman? Başvurular hangi tarihlerde?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ALES/2 hakkında tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 09:26 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 09:30
ALES/2 sınavı ne zaman? ALES/2 başvuruları hangi tarihlerde? İşte yanıtı

ALES/2 NE ZAMAN? - Binlerce adayın merakla beklediği ALES/1'de sınav sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ALES/2 sınavına çevrildi. ALES/2'ye girecek adaylar, arama motorlarında ALES/2 ile ilgili bilgileri ve ALES 2 tarihlerini araştırıyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ALES/2 hakkında tüm merak edilenler...

📅ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Adayların merakla beklediği ALES/2 sınavının tarihleri netleşti. ALES/2 için sınav başvuruları 24 Haziran-4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. ALES/2 sınavı ise 21 Ağustos 2022'de gerçekleştirilecek.

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