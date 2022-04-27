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10 lira değişti mi? 10 lira ile ilgili yeni karar ne? TCMB’nin duyurusu...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni 10 liraların tedavüle çıkacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:30
10 lira değişti mi? 10 lira ile ilgili yeni karar ne? TCMB’nin duyurusu...

TCMB'den (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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