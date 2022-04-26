TOKİ Bursa İnegöl sonuçları açıklandı mı? Çekiliş saat kaçta yapılacak | 2022 TOKİ Bursa kura çekımı

TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura sonuçları henüz açıklanamadı. Kura çekilişi bugün Saat 11:00'de gerçekleştirildi.

Konut Belirleme Kurası TOKİ'nin Sosyal Medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacak. Kura sonuçları daha sonra TOKİ'nin sitesinden duyurulacak.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi web sayfamızda yayınlanan program çerçevesinde asil hak sahiplerine 09 Mayıs 2022 – 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında, asil hak sahiplerinden konut kalması durumunda yedek hak sahiplerine 23 Mayıs 2022 – 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında, T.Halk Bankası A.Ş. Bursa/Çevreyolu İnegöl Şubesi nezdinde imzalanacaktır.

TOKİ Bursa İnegöl Karalar ödeme planı

