SON DAKİKA - EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? İşte kesin tarihler!

'Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu, 2022 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne zaman ödenecek?' soruları gündemde yerini aldı, soruların cevabını arayan milyonlarca vatandaş arama motoru sorgulamalarına başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 2022 emekli bayram ikramiyesini duyurdu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte 2022 emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilenler...

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Emeklilere verilen Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ise emekli vatandaşların TC kimlik numalarının son hanesine göre 2 Mayıs 2022 öncesi hesaplara yatacak.

Emekli ikramiyeleri bayramlardan önceki hafta içinde ödeneceği için ödemelerin 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması ve TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılan ödemeler 28-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. İşte konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları:



"Bayram ikramiyeleri zammı konusunda henüz bir kararımız yok. Buna göre şu an için bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. Zam konusu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. İki bayramda bu ödemelerin maliyeti 25 milyar lira"





2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL BELİRLENECEK, NE KADAR OLACAK? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 4 FORMÜL!

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede de artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler beklenirken; Bayram ikramiyesi zammı için de 4 formül ön plana çıktı.

Bakanlar Kurulu'nun bir araya gelmesinin ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanması beklenen 2022 emekli bayram ikramiyesi için dört ihtimal üzerinde duruluyor. Bu nedenle, gözler bir sonraki Kabine Toplantısı'na çevrilirken; emekli ikramiyesine dair dört formül şöyle:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oranın da ikramiye artışına uygulanabileceği öngörüldü. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda da asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak ve Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

Bankaların verdiği promosyon da emekli maaşına göre belirlenecek. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emekli Bayram İkramiyesi'nin 1.100 TL olarak yatırılacağını açıkladı.