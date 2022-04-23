İş dünyasından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Geçen 102 yıla rağmen Milli Mücadele ruhundan hiçbir şey kaybetmedik

Şekib Avdagiç - İstanbul Ticaret Odası Başkanı

Nisan ayların en umut dolu olanıdır. Sadece baharın gelişinin, tabiatın yeniden dirilişinin müjdecisi değildir nisan. Aynı zamanda bütün toprakları işgal edilmiş, orduları terhise zorlanmış, tersane ve fabrikalarına el konulmuş, başşehri işgal edilmiş, karakolları basılmış, Meclisi düşman askerlerinin postallarıyla çiğnenmiş, mebusları sürgüne yollanmış, velhasıl kolu kanadı kırılmış bir milletin yeniden dirilişinin, yeniden doğuşunu da sembolüdür. Bu yüzden biz her bahar, "istikbalimizin ancak istiklâlimizle mümkün olacağı" bilinciyle başlattığımız Milli Mücadelemizin yönetim merkezi olan Büyük Millet Meclisi'nin açılışını büyük bir heyecanla hatırlarız. Büyük Millet Meclisimiz ile birlikte işgale karşı tereddütsüz karşı koyan, güçlü ordu ve silahlarla donanmış olsa da gelişmiş ülkelere boyun eğmeyen, direniş ve mücadeleyi mevcudiyetinin olmazsa olmaz şartı sayan milletimizin zafere doğru kararlı yürüyüşünü yeniden hatırlatırız. O yüzden biz her bahar yeniden doğarız, düşmanı kendi kanında boğarız. Bütün bu gelişmeleri hatırlamakla kalmaz, büyük geleceğimizin yaşatıcıları çocuklarımıza da bu ruhu vermeye çalışırız.

"MECLİS, BİZİM GÜCÜMÜZÜN KAYNAĞININ GÖSTERGESİ"

Biz biliriz ki, 23 Nisan 1920 Cuma günü, hatm-i şerifler, sahih-i buhari okumalarıyla açılan Meclis, bizim gücümüzün kaynağının da göstergesidir. Meclisimiz, her türlü fakrü zaruret içinde dahi düşmanla savaşacak bir çare bulma kabiliyetimizin harekete geçtiği, gelişip büyüdüğü yerdir. Dolayısıyla Nisan ayı bizim zorlukları kolay kıldığımız, tarladaki "emmimizin, dayımızın" cephedeki Mehmetciğe, anamızın-bacımızın ordunun asli yardımcısına dönüştüğü zamanlardır.

2022 yılında da değişen hiçbir şey yok. Aradan geçen 102 yıla rağmen Milli Mücadele ruhundan, Büyük Millet Meclisimizin açılış coşkusundan, düşmanla mücadele azmimizden hiçbir şey kaybetmedik. Çünkü biz biliyoruz ki, Türk milleti olarak devletimizin ve bağımsızlığımızın tek bir teminatı vardır, o da daimî bir teyakkuz halinde bulunmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da, sürekli dikkat

ve tetikte olduğumuzun kuvvetli işaretidir. Çünkü yaşadıklarımızla birlikte azim ve kararlılığımızı biz her 23 Nisan'da yüreğimize yeniden kazır, dosta düşmana duyururuz. Bu nedenle 23 Nisan bizim sadece ajandamızda yer alan bir kutlama tarihi değildir, yeniden diriliş tarihidir de.

Yine hatırlar ve biliriz ki, 23 Nisan 1920'de işgal altındaki İstanbul'dan ve yurdun dört bir köşesinden gelen vekillerimiz, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açarak, Milli Mücadele'yi, Meclisimizin önderliğinde yürüttü. Gazi Meclisimiz, 23 Nisan'da milletimize önderlik ederek, Türk milletine asla zincir vurulamayacağını gösterdi. Tarihte ilk defa bir meclis, kurtuluş savaşı yönetti ve yine tarihte ilk kez bir meclis, bu savaşı başarıyla sonuçlandırdı.

Allah'a şükürler olsun ki, 102 yıl önce başlatılan şanlı direniş, Gazi Meclisimizin dirayetli yönetimiyle başarıya ulaştı. Meclisimizin açılışının 102. yıldönümünde Milli Mücadelemizin ve Meclisimizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşları ile Milli Mücadele'nin ölümsüz kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. İnanıyorum ki, onları askerî bağımsızlıkta elde ettikleri başarıyı, Türk iş dünyası olarak biz de en kısa zamanda ekonomik alanda elde ederek, ecdadımıza karşı vazifemizi yerine getirmenin huzuru içinde olacağız.

HİSARCIKLIOĞLU: ATATÜRK EN GÜZEL ROTAYI ÇİZDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir kez daha büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını dile getirdi. Ulusal egemenliğin ve aydınlık yarınların en büyük teminatının sevgi ve kardeşlik duygularıyla yetiştirilen çocuklar olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yeryüzündeki en çağdaş yönetim biçimi milletin egemenliğine dayanan yönetimlerdir" ifadesini kullandı.

"GENÇLERİMİZ BİZİ DAHA GÜZEL YARINLARA TAŞIYACAK"

Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ancak demokrasi ve milli iradeye dayanan sistemle ulaşılabileceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: Gücünü milletten almayan hiçbir yönetimin günümüz uygar dünyası için ileri bir model olduğunu düşünemeyiz. Atatürk de bu ilerici ve gerçekçi fikir çerçevesinde bize en güzel rotayı çizmiştir. Türk iş dünyası olarak her zaman diyoruz ki gençlerimiz yeni teknolojileri ve bilgileri özümseyerek, bizi daha güzel yarınlara taşıyacak. Türkiye'nin geleceği için çocuklarımızı, gençlerimizi girişimci olarak yetiştirmeye gayret edelim. Çünkü kalkınmanın en önemli anahtarı çocuklarımıza aşılayacağımız girişimci ruhtur. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet duygularımızla anıyor, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

BARAN: EGEMENLİĞİN TEMEL ŞARTI EKONOMİK BAĞIMSIZLIKTIR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin TBMM'nin açılmasıyla taçlandığına dikkati çekti. Baran, "Egemenliğin temel şartı ekonomik bağımsızlıktır. Türk milleti, TBMM'nin kuruluşundan bu yana cephelerde gösterdiği azim ve kararlılığı ekonomik gelişimini sağlamak, refahını yükseltmek için de göstermektedir» dedi. Türk milletinin hür doğduğu topraklarda hür bir şekilde yaşamak için mücadele verdiğini ve bunu kendi iradesiyle yöneteceğini TBMM'yi 102 yıl önce kurarak dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Baran, "23 Nisan, Türk milletinin sözünün, gücünün, iradesinin üzerinde hiçbir iradenin kabul edilemeyeceğinin kararlılığının ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü çocuklara armağan ederek, bir yandan milletin geleceğinin teminatının çocuklar olduğunu göstermiş, diğer yandan da çocuklara duyduğu inanç ve güveni ortaya koymuştur. Aziz milletimizin güçlükler ve imkânsızlıklar içinde istiklal mücadelesi verirken gösterdiği azim ve kararlılık, bugün ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına yükseltme konusundaki çabamızın ilham kaynağıdır. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin banisi ve TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

'TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Kutlu Karavelioğlu - Makine İhracatçıları Birliği Başkanı

Makine imalatçılarının genel vizyonu, üretim teknolojilerinin gelişmesini sağlayarak ülkesinin, gelişmiş ülkeler arasında yer almasına katkı sunmaktır. Türkiye'nin Makinecileri olarak, biz de bu bilinçle ülkemizin teknolojik bağımsızlığını korumak, uluslararası rekabette daha güçlü ve itibarlı bir ülke olarak varlığını sürdürmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Ortak yarınlarımıza duyduğumuz bağlılık ve işimize duyduğumuz tutku ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz.

"102. YILI COŞKUYLA KUTLUYORUZ"

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin temel kurumlarından olan TBMM'nin açılışının 102. yıldönümünü kutlamanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Kartaloğlu mesajında şunları kaydetti; "Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun habercisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ulus bilincini üstün kılan, demokratik, çağdaş Cumhuriyet rejimini getiren günün simgesidir. Büyük Önder Atatürk'ün izinden yürüyerek, geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için daha çok çalışacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyor, TBMM'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum."

"SAVAŞLARIN EN BÜYÜK KAYBEDENİ ÇOCUKLAR"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü ve "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ile ilgili mesaj yayımladı. 23 Nisan'ın Türk milleti için çok önemli anlamlar barındırdığını belirten GTO başkanları, mesajında, "Türk milleti olarak tüm dünya çocuklarının mutluğunu, gülümsemesini düşünen; 'Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.' diyen bir lidere, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sahibiz. Başkomutanımızın tüm dünya çocuklarına verdiği değerin en net göstergesi de dünyada başka örneği olmayan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır Maalesef son olarak Ukrayna Savaşı'nda da gördüğümüz gibi dünyadaki anlamsız mücadelenin, en büyük kaybedeni, en derin yara alanı masum çocuklarımızdır. Dünyadaki tek bir çocuğun mutsuz oluşu, ağlayışı, gülmeyişi huzursuz olmak için fazlasıyla yeterlidir. Yüce Türk milletinin arzusu bellidir. Biz, tüm dünya çocukları gülsün istiyoruz. Tüm dünya çocukları sadece oyun oynamayı, kahkahalarla dolaşmayı, okulunda verilen ödevi bitirme telaşını düşünsün istiyoruz'' denildi.