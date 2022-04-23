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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Özel ışık gösterilerinin yer aldığı programda, misafir çocuklar, palyaçoyla birlikte balon yapma, yüz boyama ve dans etkinlikleriyle renkli dakikalar geçirdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 11:16
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

İletişim Başkanlığı konferans salonundaki etkinliğe, kurum personeli ile çocukları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

Çocukların Türk bayrakları ile karşılandığı etkinlikte, TRT Çocuk tarafından hazırlanan Aslan Hürkuş Kayıp Elmas sinema gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

Özel ışık gösterilerinin yer aldığı programda, misafir çocuklar, palyaçoyla birlikte balon yapma, yüz boyama ve dans etkinlikleriyle renkli dakikalar geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

Çocukların sevdiği renkli macun, pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramların yapıldığı ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, 23 Nisan ve çocuk şarkıları söylendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personeli ile kurum yetkilileri de miniklerin neşesine ortak oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İletişim Başkanlığı çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çalışma arkadaşlarımızın çocukları `23 Nisan Şenliği`nde bir araya geldi. Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü nice güzel yarınlara, bayramlara." değerlendirmesinde bulundu.

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