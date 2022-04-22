Haberler Haberler BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? | 2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün sürecek?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? | 2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün sürecek?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı'nı dört gözle bekleyen vatandaşlar, 'Ramazan Bayramı ne zaman, 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?' sorularının cevabını araştırıyor. Maneviyatın pekiştirildiği ve birçok ibadetin yerine getirildiği Ramazan ayı ne zaman bitecek, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı'nda okullar ve iş yerleri kaç gün tatil olacak? İşte 2022 Ramazan Bayramı'na dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 22:01 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 22:01
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? | 2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği ve kaç gün süreceğini merak eden milyonlarca vatandaş 2022 Ramazan Bayramı'nın ne zaman başladığını sorgulamaya devam ediyor. Ramazan ayının sonuyla birlikte Müslüman alemi tarafından kutlanan Ramazan Bayramı'nın tarihi ve tatil süresi haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Aynı zamanda arife günü, Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelecek. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

  • Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
  • Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, arife günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. 29 Nisan Cuma gününden itibaren tatile çıkanlar için ise 30 Nisan'da başlayan tatil, 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek ve Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ HAFTAYLA BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek ve perşembe-cuma mesaisi devam eden kişiler 5 Mayıs itibariyle işbaşı yapacak. Konuya dair henüz farklı bir açıklama yapılmadığı için, Ramazan Bayramı'nın bitimiyle birlikte tatil sona erecek.

Konuya dair açıklama yapılması halinde son gelişmeler ve detaylar haberimizde yer alacak.

DİĞER
Son dakika: Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano Fenerbahçe maçına damga vurdu! Takım arkadaşlarını çıldırttı...
Yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ece Melisa Mercankaya ölüm sebebi belli oldu mu? Ön rapor açıklandı...
F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok!
Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KADİR GECESİ 2022! Kadir gecesi ne zaman, hangi gün?
Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?
23 NİSAN MESAJLARI 2022!
Hıdırellez ne zaman?
Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim hastanelik oldu F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim hastanelik oldu 22:06
F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok! F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok! 21:54
Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu: Rizespor içeriden vuruldu! Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu: Rizespor içeriden vuruldu! 21:45
Bir penaltı daha! İşte o pozisyon Bir penaltı daha! İşte o pozisyon 21:30
Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı! Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı! 21:26
35. saniyede kırmızı kart! 35. saniyede kırmızı kart! 20:47
Daha Eski
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! 20:00
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi yasalaştı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi yasalaştı 19:56
Kartal: Buraya kazanmak için geldik Kartal: Buraya kazanmak için geldik 19:46
Ergin Ataman'dan Final Four açıklaması! Ergin Ataman'dan Final Four açıklaması! 19:44
Fatih Terim'in yeni takımı belli oluyor! Fatih Terim'in yeni takımı belli oluyor! 19:12
Galatasaray'ı yıkan haber! İşte Vidal'in yeni adresi Galatasaray'ı yıkan haber! İşte Vidal'in yeni adresi 18:50