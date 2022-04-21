Haberler Haberler Türk Lirası ile ödeme zorunluluğuna ilişkin açıklama geldi! Yabancılarla yapılan sözleşmelerde...

Türk Lirası ile ödeme zorunluluğuna ilişkin açıklama geldi! Yabancılarla yapılan sözleşmelerde...

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’ye yerleşik vatandaşların kendi aralarında yaptıkları döviz sözleşmelerinde ödemenin Türk Lirası cinsinden yapılmasını zorunlu kılan mevzuat değişikliği üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu zorunluluğun yabancılarla yapılan sözleşmelerde geçerli olmadığını bildirdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:33 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:34
Türk Lirası ile ödeme zorunluluğuna ilişkin açıklama geldi! Yabancılarla yapılan sözleşmelerde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'ye yerleşik vatandaşların kendi aralarında yaptıkları döviz sözleşmelerinde ödemenin TL ile yapılmasını zorunlu kılan mevzuat değişikliğine açıklık getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada öne çıkan konular şunlar:

TL ödeme zorunluluğu Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptığı sözleşmeyi kapsıyor, yurt dışı yerleşiklerle yapılanlarda böyle zorunluluk yok.

Türkiye'de yerleşiklerin sözleşmelerinde, döviz cinsinden düzenlenmiş çekler ödeme aracı olarak kullanılamayacak.

19 Nisan'dan itibaren yapılan taşıt sözleşmelerinde ödeme döviz cinsinden yapılamayacak.

Sermaye piyasası araçlarının döviz cinsinden oluşturulması ve ödenmesi yasak kapsamında olmayacak.

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