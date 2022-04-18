Haberler Haberler PTT PERSONEL ALIMI 2022 - KPSS'siz, sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI 2022 - KPSS'siz, sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? - PTT'nin 2022 yılında 15 bin personel alması bekleniyor. Alınacak personellerin 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor. İşte PTT personel alımı başvuru şartları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:34 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:34
PTT PERSONEL ALIMI 2022 - KPSS'siz, sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? - PTT'nin 2022 yılında 15 bin personel alması bekleniyor. Alınacak personellerin 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor. İşte PTT personel alımı başvuru şartları...

PTT PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
PTT personel alımında büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis ve tekniker alımı yapılması bekleniyor. 35 yaşını aşmamış olma şartı aranan kadrolar için başvuru tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

👉Türk vatandaşı olmak,
👉Askerlikle ilgisi bulunmamak
👉Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
👉Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak
👉18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak
👉Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak
👉Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek
👉Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak
👉Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak
👉Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak
👉Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

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