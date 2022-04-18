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FİTRE MİKTARI NE KADAR? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Fitre açıklaması

Son dakika haberi: 2022 yılı Fitre miktarı açıklandı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı yaptığı açıklamada 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını duyurdu. Peki Fitre miktarı ne kadar oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:34 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:34
FİTRE MİKTARI NE KADAR? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Fitre açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2022 yılı Fitre miktarını açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

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