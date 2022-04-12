BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2022 Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl, yağmurlu mu? Bu yıl havalar ne zaman ısınacak?

Ramazan Bayramı'nda hava durumun nasıl olacağını merak eden binlerce vatandaş, havaların ne zaman ısınacağını ve yağmurlu havaların ne kadar süreceğini sorgulamaya devam ediyor. Peki, 2022 Ramazan ayında hava durumu nasıl olacak? İşte Ramazan Bayramı'nda 7 bölgenin hava durumu meteoroloji tahmini ve yurt genelinde hava durumuna dair detaylar...

NİSAN AYINDA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in yaptığı açıklamaya göre Nisan ayı hava durumu tahmini şöyle:

"Nisan ayında yağışlar yurt genelinde ortalamanın altında. Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık hakim. Marmara Bölgesi ve Doğu Karadeniz'de ise mevsim normallerinde yağışlar bekleniyor. Nisanda sıcaklıklar ise mevsim normalleri ve üzerinde olacak. Özellikle Doğu Anadolu ve Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege Bölgesi ve iç kesimlerde sıcaklıklar biraz daha ortalamanın üzerine çıkıyor. Son 30 yılın ortalamasına göre yukarı değerlere çıkmış olacak."

MAYIS'TA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in yaptığı açıklamaya göre Mayıs ayı hava durumu tahmini şöyle:

"Mayısta aşırı yağışlar yok. Mevsim normalleri civarında yağış bekleniyor. Doğuda yağışlar ortalamanın altında kalırken Ege Bölgesi'nde iç kesimler daha fazla yağış alacak. Ağırlıklı olarak konvektif yağışlar gözüküyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin biraz üstünde görülecek ancak zaman zaman mevsim normalleri değerlerinde seyretmesi de bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkacak."

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK? | 2,3,4 MAYIS 2022 HAVA DURUMU

Ramazan ayı sürerken; bayram tarihi yaklaştıkça vatandaşlar plan yapmaya başladı. Hava durumuna göre hareket edecek ve hazırlığını ona göre yapacak vatandaşlar için tahmini hava durumu şöyle olacak:

2 Mayıs Pazartesi (1.gün): En yüksek: 15 derece - En düşük: 10 derece | Aralıklı yağışlı

En yüksek: 15 derece - En düşük: 10 derece | Aralıklı yağışlı 3 Mayıs Salı (2.gün): En yüksek: 15 derece - En düşük: 8 derece | Parçalı bulutlu

En yüksek: 15 derece - En düşük: 8 derece | Parçalı bulutlu 4 Mayıs Çarşamba (3.gün): En yüksek: 15 derece - En düşük: 8 derece | Az bulutlu ve güneşli



BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar bayramda yağmur yağıp yağmayacağını araştırmaya devam ediyor. Uzmanlar, Nisan ayının yurt genelinde sıcak geçeceğini belirtirken; Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklığın hakim olacağını bildiriyor.

Marmara Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışların etkili olacağının ifade ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olmakla birlikte aynı zamanda Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelmektedir. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günüdür.

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK? HAFTAYLA BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Ramazan Bayramı, arife günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. 29 Nisan Cuma gününden itibaren tatile çıkanlar için ise 30 Nisan'da başlayan tatil, 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek ve Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün olacak.

Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek ve perşembe-cuma mesaisi devam eden kişiler 5 Mayıs itibariyle işbaşı yapacak. Konuya dair henüz farklı bir açıklama yapılmadığı için, Ramazan Bayramı'nın bitimiyle birlikte tatil sona erecek.

Konuya dair açıklama yapılması halinde son gelişmeler ve detaylar haberimizde yer alacak.