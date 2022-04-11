Haberler Haberler Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkılır mı? Oruçluyken parfüm sıkılırsa oruç bozulur mu?

Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkılır mı? Oruçluyken parfüm sıkılırsa oruç bozulur mu?

Ramazan ayında oruç tutarak ibadetini yerine getiren vatandaşlar, oruç hakkında birçok detayı da araştırmaya devam ediyor. Sahurdan itibaren akşam ezanına kadar yeme-içmeyi rafa kaldıran vatandaşlar, neyin oruç bozup bozmadığını da sorguluyor. Parfümün oruca bir etkisi olup olmadığı birçok kişinin aklına takılırken 'parfüm oruç bozar mı, oruçluyken parfüm sıkılır mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte parfüm ve oruca dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 07:53 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 08:00
Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkılır mı? Oruçluyken parfüm sıkılırsa oruç bozulur mu?

Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, 'oruçluyken parfüm sıkılr mı?' sorusunun cevabını arıyor. Oruç tutmak yalnızca yeme içme alışkanlıklarıyla sınırlı olmadığı için; hem ruhu hem bedeni arındırmak olarak kabul ediliyor ve bu nedenle oruca dair hassas noktalar sorgulanıyor. Peki, oruçluyken parfüm sıkmaya dair merak edilenler...

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PARFÜM ORUÇ BOZAR MI, ORUÇLUYKEN PARFÜM SIKILIR MI?

Diyanet tarafından hadislerle açıklanan bu konu birçok vatandaşın merakını giderdi. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre, yemek, içmek ve cinsî münasebete ek olarak, kendi fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir şey hadislerde bulunmamaktadır. İlaveten; yıkanmak, ağza su almak, diş fırçalamak (misvak kullanmak), sürme çekmek, yağlanmak, parfüm ya da deodorant kullanmak gibi birçok gündelik rutinin de orucu bozmayacağı hadislerde yer almaktadır.

Bu nedenle oruç tutan kişiler parfüm, deodorant gibi çeşitli kokuları kullanabilir, oruçları bozulmaz.

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