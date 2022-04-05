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SURVIVOR KİM ELENDİ? 5 Nisan 2022 Survivor elenen isim belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 22:58 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 00:30
SURVIVOR KİM ELENDİ? 5 Nisan 2022 Survivor elenen isim belli oldu!

Survivor 2022'de heyecan sürüyor. 5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümde Nagihan ve Nisa arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Öte yandan kıyasıya bir ödül oyunu oynanıyken kazanan takım da belli oldu. İşte detaylar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Çarşamba günü yayınlanan bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenen isim belli oldu. Oylama sonucu adaya veda eden isim gönüllüler takımından Ardahan oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de 5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümünde zorlu bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Zor bir parkurda yarışan yarışmacılar güç ve taktik kullanarak bayraklarını savundu. Ödül oyununu kazanan ekip ünlüler olurken ödülün de sahibi oldu. Bu sonuçla Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı olarak yazarak yokluk adasına göndermek durumunda kaldı.

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