Haberler Haberler TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS sonucuna nasıl bakılır?

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS sonucuna nasıl bakılır?

TUS sonuçları için geri sayım bitti, beklenen tarih geldi. ÖSYM tarafından açıklanana TUS sonucunu merak eden binlerce aday, 'TUS ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı açıklandı mı?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, 31 Mart'ta açıklanması beklenen TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, puanlar belli oldu mu? İşte, TUS sonuç sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 12:00
TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS sonucuna nasıl bakılır?

'TUS sonucu sorgulama ekranı' sınava giren binlerce aday tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. 'TUS sonucu açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, TUS sonucu ne zaman, saat kaçta belli olacak? Gözler, ÖSYM'nin yapacağı o açıklamada...

TUS SONUCU SORGULAMA EKRANI

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, TUS sonuçları 31 Mart tarihinde yani bugün açıklanacak. TUS sonucunun saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmasa da, sonuçların öğle saatlerinde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

TUS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TUS'a giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilir.

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