TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS sonucuna nasıl bakılır?

'TUS sonucu sorgulama ekranı' sınava giren binlerce aday tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. 'TUS sonucu açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, TUS sonucu ne zaman, saat kaçta belli olacak? Gözler, ÖSYM'nin yapacağı o açıklamada...

TUS SONUCU SORGULAMA EKRANI

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, TUS sonuçları 31 Mart tarihinde yani bugün açıklanacak. TUS sonucunun saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmasa da, sonuçların öğle saatlerinde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

TUS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TUS'a giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilir.