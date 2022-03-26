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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Mart Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllülerin, 26 Mart Cumartesi günü oynadığı dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Programın sıkı takipçileri dokunulmazlık oyununun kazananını ve eleme adayını merak ediyor. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 26 Mart Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 23:03
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Mart Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor... Yarışmanın yayınlanan son bölümünde, Ünlüler takımından Elif Gören yaşadığı mide problemi nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı ise eleme adayını Evrim olarak belirlemişti.

26 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 26 Mart Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler ekibi oldu. Bu sonucun ardından gönüllüler eleme konseyinden takımından bir ismi eleme adayı olarak yazmak durumunda kaldı.

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