SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Mart Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor... Yarışmanın yayınlanan son bölümünde, Ünlüler takımından Elif Gören yaşadığı mide problemi nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı ise eleme adayını Evrim olarak belirlemişti.

26 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 26 Mart Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler ekibi oldu. Bu sonucun ardından gönüllüler eleme konseyinden takımından bir ismi eleme adayı olarak yazmak durumunda kaldı.